Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Temmuz Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 41 bin 12, dış hat yolcu trafiği 6 bin 147 oldu. Böylece temmuzda toplam 47 bin 159 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2 bin 903, dış hatlarda 50 olmak üzere toplamda 2 bin 953'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 475 ton oldu. - BALIKESİR