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Bakan Yumaklı 301 milyon 345 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon 345 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon 345 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini aktaran Yumaklı, "301 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." bilgisini paylaştı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği için 299 milyon 59 bin 172 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 2 milyon 285 bin 828 lira ödeme yapılacak.

Kaynak: AA
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