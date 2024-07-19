Üye Girişi
Haberler

Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkışın sürdüğünü belirtti. "Ciddi bir mesafe aldık" diyen Bakan Şimşek, "KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM'nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkışın devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM'nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı." dedi.

KUR KORUMALI MEVDUAT'TAN KAÇIŞ SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili açıklama yaptı. KKM'den kademeli olarak çıkışta önemli mesafe alındığını belirten Bakan Şimşek, Türk Lirası'na güvenin arttıkça finansal istikrarın güçlendiğini ifade etti.

BAKAN ŞİMŞEK: TL'YE GÜVEN ARTIYOR

Bakan Şimşek şunları söyledi : "TL'ye güven artıyor. Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık. Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir.

"KKM STOKU 1,5 TRİLYON TL AZALDI"

KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM'nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı.

"UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALARLA FİNANSAL İSTİKRAR GÜÇLENİYOR"

Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor."

Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı

Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Kur Korumalı Mevduat Mehmet Şimşek Finans Ekonomi Haberler

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Terminaller karıştı, acil ameliyatlar iptal! İşte dakika dakika siber kaos

Terminaller karıştı, acil ameliyatlar iptal! İşte dakika dakika siber kaos

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Avcılar, Esenler 19-20 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Çiğli 19-20 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nizip, Nurdağı 19-20 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? İmamoğlu, Karataş, Karaisalı 19-20 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ilgın, Kulu, Karapınar 19-20 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 19-20 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kaş, Korkutelli, Gazipaşa 19-20 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Ayaş, Çankaya 19-20 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ l KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 20 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı açıldı mı? Yıldız Sarayı nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir?
Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
500

Yorumlar (3)

Üveys Uyanık:

bu adamın orda durması ülkeye sadece zarar veriyor

23
10
yanıtYanıtla
Revolver:

halkın yüzü gülmüyor.....

3
0
yanıtYanıtla
Hep Hiçlik miş:

Türkiyenin her tarafında çeşmeler olsa.. paraya gerek kalmaz. Çeşmeden su getirip.. saksıdaki yeşil soğanın üzerine dökeriz. Ancak tabi.. pırıl pırıl çeşme suyu ve yeşil soğan yeterli olacakmı.. huzurlu olabilmemiz için ?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title