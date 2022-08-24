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Bakan Nebati: Firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız

Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati: Firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesine ilişkin "Firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesine ilişkin "Firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' husundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Ekonomi

Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

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