Bakan Nebati: Firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız Ekonomi Haberleri HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesine ilişkin "Firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız" dedi. HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesine ilişkin "Firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız" dedi. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' husundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız" dedi. Ekonomi Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

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