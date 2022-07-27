Bakan Nebati, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in CEO'su Zhao ile görüştü - Haberler

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Bakan Nebati, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in CEO'su Zhao ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü. Bakan Nebati, görüşmede blokzincir ekosistemi ve kripto varlıklar konularında değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in Kurucu ve CEO'su Changpeng Zhao ile videokonferans yoluyla görüştü.

BAKAN NEBATİ'DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in CEO'su Zhao ile görüştü

19 MİLYAR DOLARLIK SERVET

2017 yılında Çin asıllı Kanadalı Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance'de 2021 yılında toplam işlem hacmi 7.7 trilyon dolara ulaştı. Dünya genelinde platformun 29 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 'CZ' olarak da tanınan Changpeng Zhao 19 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 19. insanı konumunda bulunuyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Nureddin Nebati Kripto Para Finans Ekonomi Haberler

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