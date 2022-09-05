Bakan Nebati'den TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirme: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz

Ağustos enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gelirken, 24 yılın zirvesini yeniledi. TÜİK verilerine göre; TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 79,60'tan yüzde 80,21'e yükseldi. Açıklanan enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

"YÜKSEK ENFLASYONU BU TOPRAKLARDAN DEF EDECEĞİZ"

Açıklanan enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar.

"POLİTİKALARIMIZI YATIRIM VE ÜRETİMİ TEŞVİK ETMEK İÇİN KULLANIYORUZ"

Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır.

"ENFLASYONUN DAHA DA HIZ KESTİĞİNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz."