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Aydın Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 7 bin 594 turist geldi, bir bölümü Efes'i gezdi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesine Ege Port Limanı'na yanaşan 4 kruvaziyerle 7 bin 594 turist geldi. Turistlerin bir bölümü turlarla Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, programa katılmayanlar Kuşadası çarşısında alışveriş yaptı; gemiler akşam ayrılacak.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 7 bin 594 turist geldi.

Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" ve "Seven Seas Mariner" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" kruvaziyerleri yanaştı.

Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 7 bin 594 turist indi.

Yolcuların bir bölümü turlarla gittikleri İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Tur programına katılmayan diğer turistler ise Kuşadası çarşısında alışveriş yapmayı tercih etti.

Gemiler akşam saatlerinde limandan ayrılacak.

Kaynak: AA
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