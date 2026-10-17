Aydın Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 7 bin 594 turist geldi, bir bölümü Efes'i gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 7 bin 594 turist geldi.

Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" ve "Seven Seas Mariner" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" kruvaziyerleri yanaştı.

Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 7 bin 594 turist indi.

Yolcuların bir bölümü turlarla gittikleri İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Tur programına katılmayan diğer turistler ise Kuşadası çarşısında alışveriş yapmayı tercih etti.

Gemiler akşam saatlerinde limandan ayrılacak.

Kaynak: AA