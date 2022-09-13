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Aydın haber: Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi pamuk alımına başladı

Ekonomi Haberleri

Aydın haber: Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi pamuk alımına başladı

Aydın haber... Söke Ovası'nda pamuk hasat sezonu yavaş yavaş başlarken, Söke 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi pamuk alımına başladı.

Söke Ovası'nda pamuk hasat sezonu yavaş yavaş başlarken, Söke 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi pamuk alımına başladı.

Pamuk tarımında üreticinin sigortası konumundaki Söke 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ise pamuk alımlarına başladı. Pamuk yüklü römorklar Tariş tesislerine gelmeye başlarken, üreticinin kulağı ise açıklanacak fiyatta. Söke 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer yakın zamanda beklenen alım fiyatını açıklayacaklarını söyledi.

7/24 çalışma esasıyla, Söke'nin tarımsal üretimini kalkındırmaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceklerini belirten Başkan İsmail Özer, "Bölgemizde üretilen yeni mahsul pamuk ürünü, üreticilerimiz tarafından kooperatifimize ait tesislerimize ulaştırılmaya devam ediyor. Tüm ortak ve üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Birlikte üretiyoruz, birlikte başarıyoruz. TARİŞ olarak üreticilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu sezonda da 'güçlü ortak güçlü kooperatif, birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla 73 yıldır olduğu gibi yolumuza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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