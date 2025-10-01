Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: ABD Bütçe Anlaşmazlıkları Etkili Oluyor

Avrupa borsalarında, ABD'de hükümetin bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle kapanmasının ardından küresel risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 558,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 23.811 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 9.375 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 42.581 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 15.418 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.900 puan seviyesinde seyrediyor.

ABD'deki gelişmelerin etkisiyle azalan risk iştahı piyasalar üzerinde etkili olurken, gözler bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Ayrıca, bölgede bugün açıklanacak imalat sanayi aktivitesi verilerinin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Öte yandan, bölgede jeopolitik gelişmeler de takip edilirken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planı açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına yanıt vermek için Hamas'ın 3-4 günü olduğunu belirtmişti.

Analistler, bugün bölge genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.