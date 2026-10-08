Avrupa borsaları, Stoxx Europe 600'ün yüzde 0,75 değer kaybetmesiyle geriledi

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Avrupa borsaları küresel tahvil piyasalarındaki baskı ve enflasyonun hızlanabileceğine yönelik endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,75 değer kaybederek 625,51 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,35 düşüşle 49.297,88 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,18 gerileyerek 24.806,97 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 10.441,6 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederek 7.729,69 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.42 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,12 seviyesinden işlem gördü.

Enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle enflasyonun yeniden hızlanabileceğine ilişkin endişeler ve küresel tahvil piyasalarındaki baskılar, Avrupa borsalarına negatif yansıyor.

Fransa'nın kamu maliyesine yönelik kaygılar da Avrupa tahvil piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ihracat ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat yüzde 0,9 yükselirken, ülkenin dış ticaret fazlası 19,5 milyar avroya geriledi. Almanya'nın ABD'ye ihracatı da aylık bazda yüzde 6,3 azaldı.

Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e yükseltti.

Kaynak: AA