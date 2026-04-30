Avrupa Borsaları faiz kararlarının gölgesinde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde geçen haftanın dördüncü işlem gününü, petrol fiyatlarındaki kısmi gevşeme ve merkez bankalarının faiz kararlarının etkisiyle artıda tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,38 artışla 611,75 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,41 değer kazanarak 24.292,38 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,62 yükselişle 10.378,82 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 artışla 8.114,84 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94 primle 48.246,12 puandan günü kapattı.

İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,78 değer kazanarak 17.781 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,05 artarak 1,173 seviyesinden işlem gördü.

Petrol piyasasında jeopolitik tansiyon

Piyasalardaki toparlanmanın ana nedeni, petrol piyasasında jeopolitik tansiyonun bir miktar azalması oldu.

Avrupa piyasalarını sabah saatlerinde baskılayan temel unsur, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin tıkanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni askeri seçenekleri değerlendirdiğine dair haberlerin ardından 126,41 dolara çıkarak Orta Doğu'daki savaşın başından beri en yüksek seviyesini test etti.

Ancak gün ortasında kar satışlarıyla gelen gevşeme, borsalardaki toparlanmayı tetikledi.

Para politikası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde enflasyonun nisan ayında yüzde 3'e yükselmesine rağmen faiz oranlarını değiştirmeyerek beklentilere paralel hareket etti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve ABD Merkez Bankası (Fed) da benzer şekilde faizleri sabit tutarak bekle-gör stratejisini sürdürdü.

Yatırımcılar, nisan ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3'e, Almanya'da ise yüzde 2,9'a yükselen enflasyonun ardından ECB'den ilk faiz artış hamlesinin haziran ayında gelebileceğini öngörüyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Gülhan'ı altınları için öldüren komşudan, korkunç plan
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar