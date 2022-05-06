Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 436 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 13.833 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.489 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 6,316 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 23.701 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 8.378 bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,0500 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD'deki enflasyon endişesinin varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda oynaklığın artmaya devam ettiğini ifade eden analistler, yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını aktardı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Almanya, İtalya, Europe, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title