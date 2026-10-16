Haberler

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde enerji fiyatlarıyla yüzde 3,8'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, eylülde enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,8'e yükseldi; Eurostat'ın nihai verisi öncü tahmini teyit etti. Enerji ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 18,9 olurken, AB'de de yıllık enflasyon yüzde 3,8 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, bu yılın eylül ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,8'e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,8'e yükseldi. Enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

Geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,2 seviyesindeydi.

Eurostat'ın açıkladığı öncü verilerde de eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 3,8 olarak tahmin edilmişti. Böylece nihai veri öncü veriyi teyit etti.

Avro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, eylülde yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Eylül ayında enerji ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 18,9, hizmetlerde yüzde 3,2, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 1,3, enerji dışı sanayi ürünlerinde yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti.

AB'de de ağustosta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldi.

AB'de aylık enflasyon yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında AB'de yıllık enflasyon yüzde 2,6 olarak ölçülmüştü.

Enflasyon, eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 3,3, Fransa'da yüzde 3,4, İtalya'da yüzde 4,2 ve İspanya'da yüzde 5 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA
Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

Ailesi gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi

Şirketine iflas kararı verilmişti! Oyuncunun cephesinden ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

Ne yaptın hocam? 6-0 sonrası dedikleri kriz çıkardı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar

Bomba iddia! Doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım