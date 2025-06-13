ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. Yenilikçi Şirketler Listesinde 25. Sırada

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. Yenilikçi Şirketler Listesinde 25. Sırada
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ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş., Fast Company Türkiye'nin 'Yenilikçiler için En İyi İş Yerleri' araştırmasında Türkiye'nin en yenilikçi 50 şirketi arasında 25. sırada yer aldı. Şirket, yenilikçi insan kaynakları stratejileri ve çalışan odaklı uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş., Fast Company Türkiye tarafından gerçekleştirilen 'Yenilikçiler için En İyi İş Yerleri' araştırmasında Türkiye'nin en yenilikçi 50 şirketi arasında 25'inci sırada yer aldı.

Teknoloji ve iş çözümleri alanında faaliyet gösteren ATP, çalışan odaklı uygulamaları ve yenilikçi insan kaynakları stratejileriyle önemli bir başarı elde etti. Şirket; Fast Company Türkiye'nin düzenlediği 'Yenilikçiler için En İyi İş Yerleri' araştırmasında, Türkiye'nin yenilikçi çalışanlara yönelik stratejiler geliştiren, iç girişimciliği teşvik eden ve üretici fikirlerin hayata geçirilmesini destekleyen en yenilikçi 50 şirketi arasında yer aldı.

"Yeniliği sadece teknolojilerimize değil, kültürümüze de entegre ediyoruz"

ATP'nin Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"ATP için yenilikçilik, bir rekabet stratejisinden öte; şirketimizin her seviyesinde sahiplendiğimiz bir değer. Değerlerinde yenilikçiliğe yer veren bir şirket olmanın bilinciyle, inovasyondan beslenen bir kurum kültürü inşa etmeye büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda yenilikleri sadece geliştirdiğimiz teknolojilere değil, kültürümüze de entegre ediyoruz. Genç yetenekleri bünyemize katmak ve onların inovatif bakış açısından beslenen bir iş ortamı oluşturmak, bu stratejimizin en önemli adımını oluşturuyor. Fast Company Türkiye'nin bu özel listesinde yer almamız, bu yöndeki çabamızın somut bir göstergesi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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