ATP ve ClimeCo Türkiye'den Stratejik Karbon Yönetimi İşbirliği

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin karbon ticaret platformu markası ATP GreenX ve karbondan arındırma alanında faaliyet gösteren ClimeCo Türkiye, karbon yönetimi, sürdürülebilirlik ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) danışmanlığı alanında stratejik işbirliğine imza attı.

ATP Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, yeni ortaklık, karbon ve su ayak izi hesaplamalarından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu raporlamalara, sürdürülebilirlik stratejilerinden ÇSY risk analizlerine ve karbon yönetimi ve ticaretine kadar geniş bir hizmet yelpazesini kapsıyor.

İlgili işbirliği doğrultusunda hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda ortak etki gücünün artırılması hedefleniyor.

Küresel ölçekte iklim krizine karşı atılan adımların ve enerji dönüşümüne yönelik yatırımların hız kazanmasıyla birlikte, yenilenebilir enerji ve yeşil teknolojiler iş dünyasında stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.

Bu kapsamda, İklim Kanunu'nun yayınlanması ve Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) yakın zamanda başlayacak olması dolayısıyla, sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulması, karbon emisyonlarının takibi ve raporlanması, karbon yönetimi ve karbonsuzlaşma yol haritalarının oluşturulması, şirketler için stratejik bir gereklilik haline gelirken, aynı zamanda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nın (TSRS) devreye girmesiyle birlikte kurumsal şeffaflık ve ÇSY performansı, yatırımcılar ve paydaşlar açısından önem kazanıyor.

Bu dönüşümün merkezinde yer almak üzere imzalanan protokol ile sürdürülebilirlik danışmanlığı ve karbon kredisi ticaretine olanak sağlayan yenilikçi dijital altyapı ve yazılım çözümleriyle iki şirketin hem ulusal hem de uluslararası pazarda stratejik işbirliği kurulmuş olacak.

"Yenilikçi ve etkili çözümler sunmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, kurulan stratejik ortaklıktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Cinali, ClimeCo Türkiye'nin küresel düzeyde sürdürülebilirlik ve ÇSY konusundaki deneyiminin, ATP GreenX'in karbon yönetimi ve dijital altyapısıyla birleşmesinin çevresel ve finansal değer yaratma kapasitelerini önemli ölçüde artıracağını aktardı.

İlgili işbirliğinin Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonuna değerli katkılar sağlayacağı vurgulayan Cinal, "Hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda şirketlerin karbon yönetimi ile ÇSY süreçlerinde yeni fırsatlar yaratmalarını sağlayarak, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını destekleyen yenilikçi ve etkili çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Küresel ölçekte sürdürülebilirlik çözümleri sunan güçlü bir oyuncu olmak için işbirliğimizi geliştirerek birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ClimeCo Türkiye İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ural da ilgili işbirliğini, aynı zamanda iki farklı ülkeden dört köklü ve güçlü yapının vizyoner bakış açılarını buluşturan stratejik bir adım olarak gördüğünü aktardı.

Ural, ortaklarının, sürdürülebilirlik, karbon yönetimi ve dijital altyapılar gibi kritik alanlarda güçlü bir sinerji yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de temellerini attığımız bu modeli, çok kısa sürede küresel pazarlara taşıyacağımıza ve sürdürülebilirlik alanında yeni bir referans noktası oluşturacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.