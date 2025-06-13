ATP, Türkiye'nin En Yenilikçi Şirketleri Arasında 25. Sırada

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ, Fast Company Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Yenilikçiler için En İyi İş Yerleri" araştırmasında, Türkiye'nin en yenilikçi 50 şirketi arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP bu başarıya, çalışan odaklı uygulamaları ve yenilikçi insan kaynakları stratejileriyle imza attı.

ATP, Yenilikçiler için En İyi İş Yerleri araştırmasında, Türkiye'nin yenilikçi çalışanlara yönelik stratejiler geliştiren, iç girişimciliği teşvik eden ve yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesini destekleyen en yenilikçi 50 şirketi arasında 25. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP'nin Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Aras, ATP için yenilikçiliğin bir rekabet stratejisinden öte, şirketlerinin her seviyesinde sahiplendikleri bir değer olduğunu belirtti.

Aras, değerlerinde yenilikçiliğe yer veren bir şirket olmanın bilinciyle inovasyondan beslenen bir kurum kültürü inşa etmeye büyük önem verdiklerini aktardı.

Bu doğrultuda yenilikleri sadece geliştirdikleri teknolojilere değil, kültürlerine de entegre ettiklerine dikkati çeken Aras, "Genç yetenekleri bünyemize katmak ve onların inovatif bakış açısından beslenen bir iş ortamı oluşturmak, bu stratejimizin en önemli adımını oluşturuyor. Fast Company Türkiye'nin bu özel listesinde yer almamız, bu yöndeki çabamızın somut bir göstergesi." ifadelerini kullandı.