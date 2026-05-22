ATO'da "Gençlik Meslekle Buluşuyor" programı düzenlendi

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi koordinasyonunda, geleceğin nitelikli iş gücünü sektör temsilcileriyle bir araya getirmek üzere "Gençlik Meslekle Buluşuyor" programı düzenlendi.

Baran, fuaye alanındaki etkinlikteki konuşmasında, sektörleri, meslekleri gençlere tanıtmaya yönelik programların önemine işaret ederek, "Sektör temsilcilerimizle gençlerimizin aynı ortamda bir araya gelmesi, tecrübenin, bilginin ve vizyonun paylaşılması bakımından son derece önemli. Güçlü ekonomi, üretken ve nitelikli insan kaynağının varlığı ile mümkün oluyor. Sanayide olsun, üretimde olsun, ticarette olsun ancak yetişmiş insan gücü varsa başarı ve büyüme gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meslek sahibi ve nitelikli iş gücünün parçası olmanın en az akademik eğitim kadar değerli olduğunun altını çizen Baran, "Eskiden 'ara eleman' olarak tabir edilen, meslek sahibi insan kaynağı bugün 'aranan eleman' konumuna geldi. Teknik bilgiye sahip, üretim süreçlerini bilen, sahada çalışabilecek gençlerimizi arıyoruz ve bu gençlerimiz iş dünyasında çok önemli fırsatlara sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü de gençlerin meslek sahibi olmalarının herhangi bir işle iştigal etmelerinin ülke, millet ve vatan için gayret içinde olmalarının önemini vurguladı.

Komite olarak gençlere yönelik çalışmaları önemsediklerini ifade eden Güçlü, "Her yıl gençlerimizle, ahilikle ilgili, üretim, istihdam, ticaret ve ihracatın gelişmesiyle alakalı organizasyonlar yapıyoruz." bilgisini paylaştı.