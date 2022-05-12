Sivas'ta yağlık ayçiçeği ile şeker pancarı tohumu ekimi yapıldı

Sivas'ta, "Tarla Günü" etkinliği kapsamında yağlık ayçiçeği ile şeker pancarı tohumu ekildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kızılkavraz köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde etkinlik düzenlendi.

Traktöre binerek yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştiren Vali Salih Ayhan, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Sivas'ın tarımda adından söz ettiren illerden olduğunu belirten Ayhan, "Tarım, özellikle savunma sanayisinden sonra, hatta savunma sanayi kadar dünyada önemli sektörlerden biri oldu. Salgın bunu gösterdi ve biz de Sivas'ımızda ekilmedik hiçbir metre kalmasın diye her alanda güçlü destekler vererek üretken bir Sivas, tarımda adından söz ettirilen bir şehir olması için ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bunun da meyvesini alıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu senenin ilk ekiminin yapıldığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"İlk ekimi gerçekleştirdiğimiz yağlık ayçiçeği 2019 yılında 6 bin dekar iken, 2020 yılında 30 bin dekara çıktı ve 2021 yılında da 80 bin dekara kadar çıktı. Yağ fiyatlarının artışıyla birlikte yağlık ayçiçeği ekiminde de sözleşmeli alım garantili ekim yapılıyor. Sivas'ımızda da katma değeri yüksek, bu zamanda önemli bir ihtiyaç olan yağlık ayçiçeği ekimini de gerçekleştirmiş olduk. Rabbim, çiftçilerimizin alın terini zayi eylemesin. Onları desteklememiz her daim devam edecek."

Vali Ayhan daha sonra şeker pancarı ekim etkinliğine katıldı.

Şeker pancarı üretiminde Sivas'ın Türkiye'de ilk beşte yer aldığını belirten Ayhan, iklimsel özelliklerden dolayı kentte şeker oranı yüksek ve kaliteli şeker pancarı üretildiğini ifade etti.

Sivas'tan 5 fabrikaya direkt şeker pancarı gönderildiğini anlatan Ayhan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"200 bin dekara yakın şeker pancarı ekimi, 1 milyon tonun üzerinde de bir hasılat elde edilmektedir. İlimize ciddi de bir kaynak gelmektedir. Bu sene il ekonomisine 1 milyar lira kaynağın aktarılacağını söyleyebilirim. İnşallah bu sene bereketli bir yıl olur. Geçen yıl erken ekimden, soğuklardan dolayı çiftçilerimiz biraz sıkıntı yaşadı ve bir daha ekmek zorunda kaldı. Bu sene mayıs ayını geçirdiler, inşallah bu sene sıkıntı olmadan Rabbim rahmetini nail eyler. Çiftçimizin yüzü güler, çok emek veriyorlar çünkü çok da masraf ediyorlar. İnşallah bu emeklerinin bu alın terlerinin karşılığını Rabbim onlara verir diyorum."