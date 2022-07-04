Antalya Büyükşehir'in Ata Tohumu Projesinde Hasat Sevinci - Haberler

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Antalya Büyükşehir'in Ata Tohumu Projesinde Hasat Sevinci

ANKA - Ekonomi
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Antalya Büyükşehir'in Ata Tohumu Projesinde Hasat Sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla yürütülen ata tohumu projesinde hasat sevinci yaşandı. İbradı ve Gündoğmuş’ta gerçekleşen yılın ilk ata tohumu hasadı, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla yürütülen ata tohumu projesinde hasat sevinci yaşandı. İbradı ve Gündoğmuş'ta gerçekleşen yılın ilk ata tohumu hasadı, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefiyle ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla kırsal mahallelerdeki çiftçilere ata tohumu desteği sağlıyor.

KURAKLIĞA VE İKLİME DAYANIKLI

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde Aralık ayında toprakla buluşturulan ve başak veren ata tohumları hasat edildi. İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde 26 dönüm, Gündoğmuş'un Karaköy Mahallesi'nde 37 dönüm atıl haldeki tarım alanına ekimi yapılan kuraklığa ve sert iklime dayanıklı Karakılçık ve Kayra türü buğdaylar verimliliği ile çiftçilerinin yüzünü güldürdü.

SAMANLAR, YANGIN BÖLGESİNDEKİ ÇİFTÇİLERE

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, ata tohumundan tahminin üzerinde bir verim elde edildiğini belirterek, "Belediyemizin uzman personeli tarafından sürekli olarak kontrol edilen buğdaylar iyi bir gelişim gösterdi. Elde ettiğimiz buğdayların dörtte birini alarak bir sonraki yıl tekrar toprakla buluşturmak üzere çiftçilerimize dağıtacağız. Çıkan sap ve samanlar ile de Manavgat yangınında etkilenen hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize balya desteği sağlayacağız" diye konuştu.

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

Ürünlü Mahalle Muhtarı Murat Yamansoy, "Başkanımız kırsaldan kalkınma desteğiyle mahallemizdeki atıl arazilere buğday ekmiştik. Karakılçık buğdayından çok güzel verim aldık. İnşallah bu desteğin devamı gelir. Başkanımız Muhittin Böcek'e ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

ANKA / Ekonomi

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