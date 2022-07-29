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Aslanapa'da hasat dönemi dualarla başladı

Aslanapa'da hasat dönemi dualarla başladı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı.

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı.

Kütahya'nın buğday ambarı olan Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz ve çiftçilerin katıldığı törenle başladı.

Hasat döneminin çiftçilere bereketli olmasını dileyen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, " Rabbim emeklerinin karşılığını versin" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gökhan Gürel Aslanapa Kütahya Ekonomi Haberler

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