Aslanapa'da hasat dönemi dualarla başladı Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı. Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı. Kütahya'nın buğday ambarı olan Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz ve çiftçilerin katıldığı törenle başladı. Hasat döneminin çiftçilere bereketli olmasını dileyen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, " Rabbim emeklerinin karşılığını versin" dedi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Gökhan Gürel Aslanapa Kütahya Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Aslanapa'da hasat dönemi dualarla başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.