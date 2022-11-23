Asinbc'den Amazon'da satış yapanlar için yeni yazılım

Asinbc Yönetim Kurulu Başkanı Recep Yılmaz, Amazon'da satış yapanlar için geliştirilen masaüstü yazılımı Asinbc'yi tanıttı. Yılmaz, "Alanında ilk ve tek masaüstü yazılımı bilindiği üzere ticaret ile uğraşmak isteyen insanlar artık sanal dükkân açarak hem birçok maliyetten kurtulmakta hem de kullanıcılara marka bilincini çok kolay bir şekilde oluşturabilmektedir" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketler de yeni yazılımlar oluşturmaya devam ediyor. Asinbc Yönetim Kurulu Başkanı Recep Yılmaz da, son olarak Amazon'da satış yapanlar için geliştirilen masaüstü yazılımı Asinbc'yi tanıttı.

"ALANINDA UZMAN BİR KADROMUZ VAR"

Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Alanında ilk ve tek masaüstü yazılımı bilindiği üzere ticaret ile uğraşmak isteyen insanlar artık sanal dükkân açarak hem birçok maliyetten kurtulmakta hem de kullanıcılara marka bilincini çok kolay bir şekilde oluşturabilmektedir. Bu sektöre giriş yapmak isteyen her kişinin aklından Amazon'da ürünlerini satmayı düşünmek elbette geçmiştir. Fakat Amazon'a girmek ve bu sektörde tutunmak, Amazon hakkında yeterli bilgiye ve yeterli donanıma sahip olmaktan geçiyor. Tam da bu istekler doğrultusunda ASINBC, alanında uzman kadrosu ile kullanıcılarına hizmet veriyor."