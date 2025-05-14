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ASELSAN ve BMC Arasında 55 Milyon Dolar Değerinde Sözleşme İmzalandı

ASELSAN ve BMC Arasında 55 Milyon Dolar Değerinde Sözleşme İmzalandı
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ASELSAN ile BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam 55.664.000 dolar tutarında bir sözleşme imzalandı. Teslimatlar 2029 ve 2030 yıllarında gerçekleştirilecek.

ASELSAN ile BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 55 milyon 664 bin dolar olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 55.664.000 ABD doları olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2029 ve 2030 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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