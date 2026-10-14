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Ardahan Damal'da çiftçiler, engebeli arazide yüzyıllık tırpanlarla ot biçiyor

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Ardahan Damal'da çiftçiler, engebeli arazide yüzyıllık tırpanlarla ot biçiyor
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Ardahan'ın Damal ilçesinde çiftçiler, makinelerin giremediği engebeli arazilerde yüzyıllık tırpanlarla ot biçiyor. İmece usulü çalışan köylüler, kışlık yem için ekim ayındaki son hasat mesaisini sürdürüyor.

Ardahan'da çetin kış şartlarına hazırlanan çiftçiler, makinelerin giremediği engebeli arazilerde yüzyıllık geleneksel tırpanlarla ot biçiyor. İmece usulü çalışan köylüler zorlu mesailerini sürdürüyor.

Kışın 6 ay sürdüğü Ardahan'da çiftçiler, traktörün giremediği dağlık arazilerde tırpanla ot biçerek hayvanlarına kışlık yem hazırlıyor. Sonbaharın kendini hissettirdiği ekim ayında, tırpanla yapılan son hasat çalışmalarıyla birlikte sezonun kapanışına gelindi.

Ekim ayında son biçim mesaisi

Ardahan'ın Damal ilçesinde hayvancılıkla geçinen çiftçiler, traktör kullanan üreticiler, makinenin tırmanamadığı engebeli yamaçlarda yüzyıllardır aynı yönteme başvuruyor. Gruplar halinde imece usulü çalışan çiftçiler, gün doğmadan yüksek rakımlı yerlerde bulunan çayırlara iniyor. Biçtikleri otları kurutup kış için depolayan üreticiler, zaman zaman türkü söyleyerek ağır mesaiyi hafifletiyor. Hava şartları ve ürünün durumuna bağlı olarak gerçekleştirilen son biçim çalışmalarıyla birlikte üreticiler, sezonun kalan işlerini tamamlamaya yöneliyor.

Tırpanla yapılan hasat, yalnızca bir tarımsal faaliyet olmanın ötesinde, geçmişten günümüze aktarılan bir bilgi ve beceriyi de temsil ediyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan biçim sırasında kullanılan teknikler, el alışkanlığı ve deneyim büyük önem taşıyor.

Alın teriyle gelen bereket

Tırpanla biçim yapmak, dışarıdan bakıldığında basit bir iş gibi görünse de ciddi bir fiziksel güç, dikkat ve dayanıklılık gerektiriyor. Saatler süren çalışma boyunca ortaya konulan emek, tarımsal üretimin arkasındaki insan gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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