Aracını muayeneye götüren vatandaştan vahim iddia: Kendinizi sömürtmeyin
TÜVTÜRK'te kredi kartıyla ödeme yapanlardan 200 TL komisyon alındığını iddia eden bir vatandaş, "O parayı öğrenciye verin, kendinizi sömürtmeyin" diyerek sürücüleri nakit ödeme yapmaları konusunda uyardı.

Tüvtürk istasyonlarında araç muayenesi yaptıran bir vatandaş, kredi kartı ile ödeme yapıldığında 200 TL komisyon kesildiğini öne sürdü.

"KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPMAYIN"

Sosyal medyada paylaştığı videoda duruma tepki gösteren vatandaş, "Bunlara vereceğiniz 200 lirayı gidin bir öğrenciye verin. Kendinizi sömürtmeyin. Nakit para getirin, kredi kartı ile ödeme yapmayın" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞTAN HAKSIZ ÜCRET ALINIYOR"

Vatandaşın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı da "Komisyon adı altında vatandaştan haksız ücret alınıyor" yorumlarında bulundu.

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

devlet vatandaşı oyarsa özel sektör neden yapmasın eskiden karayolları yapardı karayolları kalmadı kimi kime şikayet edecen kime gidecen savcı hakim kafasına göre yaşıyor derdini kime anlatacan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Mustafa:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

yapan değil izin veren asıl sorumlu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
