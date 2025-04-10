Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle

Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazetecilere şafak operasyonu! Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltında
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak

Hastane çıkışı ilk mesaj: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı

Maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var

Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine düşmesiyle, motorin ve benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorine 2 lira 64 kuruş, benzine 2 lira 24 kuruş indirim pompaya yansıdı. Petrol fiyatlının 60 dolar seviyesinde seyretmesiyle benzine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor.

Brent petrol fiyatları, varil başına 62 doların altına geriledi ve son 4 yılın en düşük seviyeleri olarak kayda geçti.

İLK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzine 2.24 TL, indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorine 2.64 TL indirim gelmişti.

Jeopolitik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, enerji piyasalarında keskin fiyat hareketlerine yol açtı. Bu durum, akaryakıt ürünlerinde indirimi zorunlu kıldı.

BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Yeni benzin indirimi yarın itibarıyla tabelalara yansıyacak. Böylece, benzin fiyatı, 2 günde 3 lira 60 kuruş inmiş olacak.

10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,47 TL

Motorin: 44,18 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,33 TL

Motorin: 44,05 TL

Ankara

Benzin: 45,03 TL

Motorin: 44,90 TL

İzmir

Benzin: 45,44 TL

Motorin: 45,30 TL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.