Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
Brent petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine düşmesiyle, motorin ve benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorine 2 lira 64 kuruş, benzine 2 lira 24 kuruş indirim pompaya yansıdı. Petrol fiyatlının 60 dolar seviyesinde seyretmesiyle benzine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor.
Brent petrol fiyatları, varil başına 62 doların altına geriledi ve son 4 yılın en düşük seviyeleri olarak kayda geçti.
İLK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI
Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzine 2.24 TL, indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorine 2.64 TL indirim gelmişti.
Jeopolitik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları, enerji piyasalarında keskin fiyat hareketlerine yol açtı. Bu durum, akaryakıt ürünlerinde indirimi zorunlu kıldı.
BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR
Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Yeni benzin indirimi yarın itibarıyla tabelalara yansıyacak. Böylece, benzin fiyatı, 2 günde 3 lira 60 kuruş inmiş olacak.
10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 44,47 TL
Motorin: 44,18 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 44,33 TL
Motorin: 44,05 TL
Ankara
Benzin: 45,03 TL
Motorin: 44,90 TL
İzmir
Benzin: 45,44 TL
Motorin: 45,30 TL