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Araç muayene istasyonlarına 17 bin 376 ile 100 bin lira arası ceza kesilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının araç muayene yönetmeliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. İşletme şartı ihlalinde 17 bin 376 lira, personel ihlalinde 43 bin 447 lira, denetim ve sözleşme ihlalinde 100 bin lira ceza kesilecek.

Bazı yükümlülüklere aykırı hareket eden araç muayene istasyonu işletmelerine 17 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Bakanlıkça işletme belgesiyle yetkilendirildiği halde bazı yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmelerine verilecek cezalar yeniden düzenlendi.

Buna göre işletme şartlarına aykırılık tespit edilenlere 17 bin 376 lira, çalıştırılacak personel ve personelde aranacak niteliklere ilişkin ihlallerde 43 bin 447 lira, denetim ve sözleşmelerin feshiyle ilgili ihlallerde ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikteki bazı yükümlülükler "idari şart" olarak kabul edilecek.

Bakanlıkça hazırlanan "Demiryolu Emniyet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile de denetimlerde tespit edilen aykırılıklarda uygulanacak para cezaları 25 bin liradan 411 bin 506 liraya yükseltildi.

Kaynak: AA
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