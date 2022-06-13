Apa Barajı Sulama Rehabilitasyonu ile 70 milyon metreküp su geri kazanılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi, Karatay Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde Apa Barajı'na bağlı sulama kanallarındaki su kaybını önlemek amacıyla "Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu" hayata geçiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karatay Belediyesi ve DSİ işbirliğinde hayata geçirilecek "Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu Projesi" ile 70 milyon metreküp su kaybının önlenmesi sağlanacak. Projeyle ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci ile KOP İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu katıldı.

"Konya sulama projelerinin en önemli ve öncelikli sıramızda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, tarım şehri Konya'da sulama projelerinin en önemli ve öncelikli sırada olan yatırımlardan olduğunu ifade etti. Şehirde yürütülen tarım komisyonu vasıtasıyla yapılan saha çalışmaları ve bakanlıklar nezdindeki çalışmalarla Konya'da özellikle sulama projeleriyle ilgili yapılması gereken en önemli adımlardan bir tanesinin hayırlı olmasını dileyen Usta, "Proje; Büyükşehir Belediyemiz, Karatay Belediyemiz, KOP İdaremiz ve DSİ işbirliğindeki Apa Barajı sulama kanallarının rehabilitasyon işleminden oluşuyor. Bu işlemden kast ettiğimiz; yıllar önce yapılmış olan toprak kanallarda su kaybının önlenmesi amacıyla betonlanması işlemi. Bu betonlanma işlemi üç kısım halinde planlandı ve ihalesi yapıldı. Başlaması için de bu sulama sezonunun bitirilmesiyle Eylül ayında inşallah inşaat işlemlerine başlanacak" diye konuştu.

"Daha çok mahsul ve daha çok katma değer üretecek"

Projeyle en önemli hedeflerinin büyük miktarda olan su kaybını tamamen sıfırlamak olduğunu kaydeden Usta, "Bu rehabilitasyon işlemiyle yaklaşık 70 milyon metreküplük suyu geri kazanma çalışmasından bahsediyoruz. Eylül ayında başlayacak inşaat çalışmalarıyla birlikte bir sonraki sezona yetişecek. Belki pek çok barajımızdan, göletimizden elde ettiğimiz su kadar suyun kaybını önleyerek toprakla, çiftçimizle, mahsulle buluşturarak bunu bir katma değere dönüştürme çabası olacak. Projeye destek veren Büyükşehir Belediyemize, Karatay Belediyemize, KOP İdaremize ve DSİ Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah Konya Ovası'nın sulama işleriyle ilgili yaptığımız bütün hizmetlerin tamamlanmasıyla daha çok ürün, daha çok mahsul ve daha çok katma değer üreterek ülkemizi, dünyamızı tarım şehri olan Konya ile daha tanınır hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu Projesi'nden Çumra'nın 23 mahallesi başta olmak üzere, Karatay'ın 11, Meram'ın 2 mahallesi faydalanacak. Projenin ilk etabında Kısıkyayla Regülatörü ile Konya-Karaman Devlet Yolu arasındaki 4,9 kilometre uzunluğundaki bölümde çalışma yapılacak. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi