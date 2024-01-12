Antalya'da Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı çevrim içi yapıldı. Toplantıda, Kırsal Yatırımları Destekleme Programı hibe başvurularının 3 Ocak-19 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacağı belirtilirken, hangi alanlarda başvurulabileceği ve başvuru şartlarıyla ilgili bilgiler verildi.

"Desteklerden yeteri kadar faydalanamıyoruz"

ATB ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın geniş kapsamlı destekler sunduğunu belirtirken, "Program, modernizasyondan kaynaklarının etkin kullanımına, altyapının güçlendirilmesinden yenilenebilir enerjiye kadar bir dizi projeyi hibelerle desteklemektedir" dedi. Hibe programının detaylarını paylaşmak, projelere nasıl başvurulacağıyla ilgili bilgi vermek ve potansiyel yatırımcılara rehberlik etmek amacıyla toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Çandır, tarım kenti Antalya'nın hibe programından en iyi şekilde yararlanarak, tarımsal üretim ve ticaretinin gelişmesini diledi. Antalya'nın tarımsal desteklerden yeteri kadar faydalanamadığını vurgulayan Ali Çandır, "Tarımla uğraşanların, işlerini kolaylaştıracak yatırımları yapmaları için bu hibelerden yararlanmasını diliyorum" dedi. Borsa ile Antalya Tarım Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin Türkiye'ye örnek olacak nitelikte olduğunu belirten Çandır, 4 aydır Antalya'da görev yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal döneminde de iş birliğinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Destekler 17 yılda 195 milyar lirayı aştı

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı'nın 2006 yılından bu yana uygulandığını belirterek, Antalya'nın 195 milyar TL'yi aşan miktarda destek aldığını bildirdi. Bu yıldan itibaren desteklemelerle ilgili yeni modellerin uygulanacağını kaydeden Erkal, desteklemeler için Antalya'dan daha fazla proje gelmesini ümit ettiğini söyledi. Erkal, "Antalya tarımını geliştirmek için 19 Şubat'a kadar rekor miktarda projemizin müdürlüğümüze ulaşmasını bekliyoruz. Gelen projelerin de onaylanarak desteklenmesi en büyük arzumuz. Bu konuda tarım sektörünün yanındayız" diye konuştu. Fırat Erkal, Antalya Ticaret Borsası ile tarımın gelişimi için birlikte çalışacaklarını kaydederken, "Antalya şanslı bir il. Tarım sektörüyle iç içe, elini taşın altına koyan bir Borsamız var" dedi.

GES'ten drona birçok alanda destek

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, katılımcılara desteklerle ilgili bilgiler verirken, başvuru şartları ve değerlendirme sürecini anlattı. Desteklerden yararlanmak isteyenlerin 19 Şubat'a kadar il müdürlüğüne başvurması gerektiğini vurgulayan Kaş, yapılacak değerlendirmelerin ardından projelerin onaylanması halinde destekten yararlanılabileceğini söyledi. Kaş, sulama sistemlerinden soğuk hava deposuna, zeytin işleme tesisinden makine ekipmana, tarımsal ürünlerin işlenmesi paketlenmesi ve depolanmasından et işleme tesisine, otomasyonlu sera sisteminden mantarhaneye, su ürünleri yetiştiriciliğinden jeomembran gölete, güneş enerji sisteminden tarımsal amaçlı kullanılacak drona kadar birçok alanda desteklemelerin olduğunu bildirdi. - ANTALYA