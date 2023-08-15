Ankara'da İkinci El Araç Satışında Yüksek Fiyat Dolandırıcılığı

Liste fiyatının üstünde ikinci el araç satışını CİMER'e şikayet etti

ANKARA'da avukat Selim Ünal, internette 2 milyon 900 bin liraya satışa sunulan otomobili almak için ilan sahibini aradığında, aksesuar bahanesiyle 3 milyon 100 bin lira talep edilince Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu.

15 Temmuz'da yürürlüğe giren yönetmelikle, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen sıfır güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması, 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandı. Ankara'da yaşayan avukat Selim Ünal, internet sitesinde 2 milyon 900 bin liraya satışa sunulan 6 bin kilometredeki otomobili almak için ilan sahibi Hasan H.'yi telefonla aradığında, 3 milyon 100 bin lira ücret talebiyle karşılaştı. İlan sahibi araca çeşitli aksesuarlar taktırdığını söyledi. Selim Ünal, bunun üzerine CİMER ve Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu.Selim Ünal, sıfır fiyatı 2 milyon 960 bin lira olan aracın ikinci eli için 3 milyon 100 bin lira talep edildiğini söyleyerek, "İlanda 2 milyon 900 bin lira yazıyor. Sıfır fiyatı 2 milyon 960 bin lira olduğu için almak istedik. Ama aradığımızda 3 milyon 100 bin lira istedi. 'Araca ekstra bir şeyler taktık' dedi. Ama ekstra bir şey eklenmedi araca, yasadan dolayı böyle bir şey yapıyor. Onun haricinde, ilanda 6 bin kilometre yazmış. Biliyorsunuz artık '6 bin kilometre' ya da '6 ay satmama' şartı var. Eğer satılırsa bunun 300 bin liraya kadar cezası var. Bu yüzden de '6 bin kilometre' yazmış; halbuki araç 27 kilometredeymiş. Maalesef bu şekilde insanları yanıltıyorlar" dedi.

Bunun suç olduğunu belirten avukat Ünal, "Bunu CİMER'e, Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu. 300 bin liraya kadar ceza almasını sağlayacağız. Araçların kilometrelerini gerçekten de yüksek yazıyorlar. Fiyatlarını da düşük yazıp aradığımız zaman yüksek miktarı söylüyorlar. Böyle bir şey olduğu zaman, en azından hakkımızı aramak için CİMER'e sadece yapmaları gereken şikayette bulunmak. Ticaret Bakanlığı bunlarla sıkı bir denetim yaptığı için ilgilenecektir. Bunun da 300 bin liraya kadar cezası var. 1 Ocak 2024'e kadar hiçbir şekilde bayi fiyatının üzerinde bir fiyata satış yapamayacaklardır. Bildiğimiz siteler taranınca, kimler 6 bin kilometre aracı ilana koyduysa o araç sıfırdır. Bizim yaşadığımız mağduriyetleri başkalarına da yaşatacaklardır" ifadelerini kullandı.