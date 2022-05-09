Çiftçilere sıvı gübre desteği devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yerli üretimi artırmak ve topraktan yüksek verim elde edilmesini sağlamak amacıyla üreticilere yönelik kırsal kalkınma desteklerine devam ediyor.

Yerli üretimi artırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Başkentli çiftçilere sağladığı kırsal kalkınma desteklerini sürdürün Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tarım arazilerinde yüksek verim elde edilmesi için de yerli üreticilere sıvı gübre desteğinde bulunuyor. Bayram öncesi 4 bin 25 çiftçiye BelPLAS AŞ tarafından üretilen sıvı gübre desteğinde bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu destekten yararlanamayan çiftçiler için başvuru sürecini yeniden başlattı.

Ramazan Bayramı öncesi ilk etapta arpa ve buğday eken 4 bin 25 çiftçiye BelPLAS AŞ tarafından üretilen sıvı gübre desteğini sağlayan ABB, 25 ilçenin tamamında 387 bin 480 litre sıvı gübre dağıttı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu destekten yararlanamayan çiftçiler için başvuru sürecini yeniden başlattı.

Başvurular online ortamda alınıyor

Başkent tarımında verimi artırarak daha kaliteli mahsul elde edilmesini hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, organik besin değeri yüksek sıvı gübre desteği başvurularını 6 Mayıs'tan itibaren online ortamda almaya başladı.

Yüzde 50'si hibe yüzde 50'si çiftçi katkı paylı sıvı gübre desteğinden faydalanmak isteyen Çiftçi Belgesi (ÇKS) olan çiftçiler, "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresi üzerinden 12 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi