Altıntaş ve Dumlupınar Kaymakamları Karaçam Tohumu Ekimine Katıldı

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dumlupınar Orman İşletme Şefliği doğal gençleştirme sahalarına karaçam tohumu ekimine Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan ve Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar'da katıldı.

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan ve Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Sümeyra Ezgi Çapan ve Orman İşletme personellerinin katılımıyla Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dumlupınar Orman İşletme Şefliği 84 ve 85 nolu bölmelerde 40.09 hektar alandaki doğal gençleştirme sahalarının tohumlanması için karaçam tohumu ekimi gerçekleştirildi. - KÜTAHYA