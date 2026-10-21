Altıntaş'ta referans ve yem bitkisi parselleri Tarım Müdürlüğünce denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, tarımsal üretimin takibi ve destekleme süreçlerinin doğrulanması amacıyla referans parsel ve yem bitkileri parsel kontrolleri gerçekleştirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçeye bağlı köylerde referans parsel ve yem bitkileri parsellerine yönelik saha kontrolleri yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, tarımsal üretim alanlarının yerinde incelenerek gerekli kontrollerin sağlandığı belirtildi. İlçe genelinde tarımsal faaliyetlerin takibi ve üretim süreçlerinin doğrulanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı