Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 903 bin lira, en yüksek 910 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 909 bin 776 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 978 milyon 149 bin 592,93 lira, işlem miktarı ise 1.082,98 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 7 milyon 972 bin 829,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, QNB Finansbank, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: