Altının kilogram fiyatı 6 milyon 797 bin 300 liraya düştü

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 797 bin 300 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 755 bin lira, en yüksek 6 milyon 878 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 797 bin 300 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı Çarşamba günü 6 milyon 860 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 300 milyon 168 bin 652,06 lira, işlem miktarı ise 1081,96 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 501 milyon 594 bin 934,98 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Has Gümüş Kıymetli Madenler ile Atanur Kuyumculuk olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.860.000,004.761,00
En Düşük6.755.000,004.650,00
En Yüksek6.878.000,004.712,00
Kapanış6.797.300,004.712,00
Ağırlıklı Ortalama6.797.325,884.677,96
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.300.168.652,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.081,96

Toplam İşlem Adedi75

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi

Katil hakim karşısında! Mağdurlar istedi, duruşma böyle devam etti
Tokat'ta kuruyan şelale yeniden hayat buldu

Adı gibi: Su Uçuran şelalesi yeniden coştu