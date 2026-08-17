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Altının Kilogram Fiyatı 6 Milyon 737 Bin Liraya Yükseldi

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Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 6 milyon 737 bin 601 liraya çıktı. Toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira olurken, en fazla işlem NMGlobal ve Çakmakçı Kıymetli Madenler tarafından yapıldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 737 bin 601 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 726 bin lira, en yüksek 6 milyon 781 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 737 bin 601 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 722 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 218 milyon 902 bin 758,07 lira, işlem miktarı ise 624,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 269 milyon 972 bin 650,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Vakıflar Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.722.000,004.352,00
En Düşük6.726.000,004.380,00
En Yüksek6.781.000,004.405,00
Kapanış6.737.601,004.389,90
Ağırlıklı Ortalama6.765.770,294.390,28
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.218.902.758,07

Toplam İşlem Miktarı (Kg)624,86

Toplam İşlem Adedi94

Kaynak: AA
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