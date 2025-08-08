Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni

Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
ABD Merkez Bankası'nın muhtemel faiz indirimleri ve ithalat vergileri kararı sonrası altın güne hareketli başladı. Altının gram fiyatı, güne 4.443 liradan başlayarak önceki kapanışın üzerine çıktı. Çeyrek altın 7.442 liradan satılırken, cumhuriyet altını 30.018 lira olarak işlem görüyor.

Yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesinin ardından borsada yükselişler hız kazanırken, altın fiyatları da ABD Merkez Bankası'nın muhtemel faiz indirimleri ve ithalat vergileri kararı ile zirveye yaklaştı.

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞME BAŞLADI

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 4033 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 443 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK 7 BİN 500 LİRAYA YAKLAŞTI

Çeyrek altın 7 bin 442 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 18 liradan satılıyor. Altının onsu da yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından yatay seyirle 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.

FED'İN KARAR ONS ALTINI YÜKSELTTİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine gideceğine ilişkin öngörülerin yanında ABD'nin 1 kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığına dair haberler de altındaki yükseliş eğilimini destekliyor. Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni

Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
