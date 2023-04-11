Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının gram fiyatı 1.239 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.239 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.230 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,69 azalışla günü 1.234 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 1.239 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.230 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,8 azalışla günü 1.991 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.999 dolardan alıcı buluyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, güvenli liman varlıklara olan talebin sınırlı da olsa arttığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini ifade eden analistler, buna karşın piyasalarda Banka'nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü kaydetti. Para piyasalarında, Banka'nın 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyet Banka Finans Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

BİRİSİ:

ALTIN 5 ON KURUŞ ARTINCA ALTIN TAVAN YAPTI NEYİN TAVANINI YAPTI ALTINA ŞUAN BASKI OLMASAYDI ALTIN ŞUAN GRAMI 2 BİN ÜZERİ OLURDU 250 TL YE ALDIGIN ARABA 750 TL 250 BİNE ALDIGIN ALTIN SUAN SANA 270 BİN LİRA TAVANMI YAPMIŞ ALTIN.

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title