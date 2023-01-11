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Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.137 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 yükselişle 1.134 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1.137 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.560 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,37 değer kazanmasının ardından, bugün de yüzde 0,25 artarak 1.883 dolardan işlem görüyor.

ENFLASYON VERİLERİ ÖNCESİ YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

ABD'de enflasyon ve resesyon ikilemi para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor. Analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artışın (TÜFE) aralıkta yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlamasının öngörüldüğünü kaydederek, 2022'de üst üste 7 kez faiz artıran bankanın martta şahin adımlarına ara verebileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şubat toplantısı için 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 79'a çıkarken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali ise yüzde 21'e geriledi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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