Altının gram fiyatı 1.116 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.116 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, sınırlı da olsa düşüş eğilimini sürdüren altının gram fiyatı, günü yüzde 0,16 azalışla 1.120 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,36 altında 1.116 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.420 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 1.856 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,86 gerileyerek 1.840 dolardan işlem görüyor. ANALİSTLERİN GÜNDEMİ Analistler, ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve altın fiyatını baskıladığını bildirdi. Veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yetkililerinin açıklamalarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ilave faiz artırımlarını desteklemesi sonrası, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puanlık artırımına gideceği ihtimali yüzde 88 ile değişim göstermedi. Analistler, bugünün veri gündeminde, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını vurgulayarak, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının da yakından izleneceğini kaydetti. Kaynak: AA / Ekonomi Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyet Fed Finans Ekonomi Haberler

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