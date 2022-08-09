Altının gram fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1030 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.669 lira, cumhuriyet altını da 6.665 liradan satılıyor. Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.032,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.030 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.669 lira, Cumhuriyet altını da 6.665 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,8 artışla günü 1.789,1 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.784,4 dolardan işlem görüyor. PİYASALARDA SON DURUM Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizlikler ile yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Ekonomi AA / Muhammed Said Tanıl Tam Gemi Şok Denemeleri Finans Ekonomi Haberler

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