Altın fiyatları ekim ayında yakaladığı zirveyi aşmak üzere

Piyasalar ABD verilerine odaklanmış durumda. Güçlü seyreden dolar karşısında altın tarafında baskı oluşuyor. Dün ABD'de açıklanan enflasyonunun beklentiler dahilinde ancak yüksek gelmesi nedeniyle altın fiyatları hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü.

3076 lirayla 30 Ekim 2024'te tarihi yüksek seviyesine ulaşan gram altın bu tarihten itibaren inişli çıkışlı karışık seyre yönelmişti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2717 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2700 dolar, en yüksek de 2726 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2708 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3046 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3028 lira, en yüksek de 3056 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3037 liradan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3030 liradan alınırken 3073 liradan satılıyor.