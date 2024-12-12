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Altın fiyatları dün açıklanan ABD enflasyonuyla birlikte güç kazandı. Beklentiler dahilinde olmasına rağmen yüksek gelen enflasyon altını güçlendirdi. 3076 lirayla 30 Ekim 2024'te tarihi yüksek seviyesine ulaşan gram altın bu tarihten itibaren inişli çıkışlı karışık seyre yönelmişti.

Piyasalar ABD verilerine odaklanmış durumda. Güçlü seyreden dolar karşısında altın tarafında baskı oluşuyor. Dün ABD'de açıklanan enflasyonunun beklentiler dahilinde ancak yüksek gelmesi nedeniyle altın fiyatları hızlı yükseliş yaşadı ve rekorun kıyısından döndü.

3076 lirayla 30 Ekim 2024'te tarihi yüksek seviyesine ulaşan gram altın bu tarihten itibaren inişli çıkışlı karışık seyre yönelmişti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2717 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2700 dolar, en yüksek de 2726 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2708 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3046 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3028 lira, en yüksek de 3056 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3037 liradan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3030 liradan alınırken 3073 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ekim ayında yakaladığı zirveyi aşmak üzere
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

altın her zaman altındır dolar euro çöker altına hiç bir şey olmaz yatırım için işgalci siyonistlere hizmet etmemek verdiğiniz paranın size mermi olarak dönmemesi için döviz değil gram altın alın

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