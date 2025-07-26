Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Altın mı, dolar mı, borsa mı? Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Bu hafta BIST 100, dolar ve avro yatırımcısına kazandırmayı başarırken, gram altın ise yatırımcısına negatif getiri sundu. Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı ise BIST 100 oldu.

BORSA'DA HAFTA BOYU YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

BIST 100 endeksi, en düşük 10.413,24 puanı ve en yüksek 10.783,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,67 üstünde 10.642,60 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,07 artışla 4 bin 359,77 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 yükselişle 29 bin 460 liraya çıktı.

ALTINDA YÜKSELİŞ

Geçen hafta sonu 7 bin 297 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,08 artarak 7 bin 302 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 40,5550 liraya, avro ise yüzde 0,92 artışla 47,5880 liraya çıktı.

EN ÇOK KAZANDIRAN "BORSA YATIRIM" FONU OLDU

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,69, emeklilik fonları yüzde 1,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,58 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.

İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu. BIST 100 Endeksi kapsamında değerlendirilen haftalık performanslara göre, yatırımcısına en fazla getiri sağlayan ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:

1000 Yatırımlar Holding (BINHO) yüzde 19,81 ile haftanın en çok kazandıran hissesi oldu.

Graintürk Holding (GRTHO) yüzde 16,73 artışla ikinci sırada yer aldı.

Destek Finans Faktoring (DSTKF) haftayı yüzde 14,69 yükselişle kapattı.

Galatasaray Sportif AŞ (GSRAY) yüzde 10,85 değer kazandı.

Mia Teknoloji (MIATK) yatırımcısına yüzde 10,63 getiri sağladı.

Gülermak (GLRMK) yüzde 7,67 artışla dikkat çeken hisseler arasında yer aldı.

Ral Yatırım Holding (RALYH) haftayı yüzde 6,56 yükselişle tamamladı.

Borusan Boru (BRSAN) yüzde 5,76 değer kazanırken,

Astor Enerji (ASTOR) yüzde 5,50'lik yükseliş kaydetti.

Borusan Yatırım (BRYAT) ise yüzde 5,44 artışla ilk 10'da yer aldı.

Hafta genelinde BIST 100'de yukarı yönlü hareketlerin belirli sektör hisselerinde yoğunlaştığı görüldü.