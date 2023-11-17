Alman Şirketler Türkiye'ye 700 Milyon Avro Yatırım Yaptı

Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl, Türk ekonomisini olumlu gören Alman şirketlerin geçen yıl Türkiye'ye 700 milyon avro yatırım yaptığını belirtti. Pahl, ayrıca Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'a Almanların ilgi göstereceğini düşündüğünü ifade etti.

Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl, Türk ekonomisini oldukça olumlu gören Alman şirketlerin geçen yıl ülkeye 700 milyon avro yatırım yaptığını belirtti.

Thilo Pahl, Türkiye-Alman İş ve Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Gaziantep'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Almanya ve Türkiye'nin tarihten gelen sosyal ve ekonomik bir ilişkisinin olduğuna dikkati çeken Pahl, iki ülkenin birbirine yatırım potansiyelinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Pahl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alman şirketleri Türkiye'deki ekonomik durumu oldukça olumlu görüyorlar. Bu şirketlerden bir kısmı bundan sonra yatırım yapmayı düşünüyor. Bir kısmı da biraz daha durumu değerlendirip daha sonra yatırım yapmayı planlıyor. Bu anlamda otomotiv ve makine sektörü oldukça öne çıkıyor. Türkiye ve Almanya arasında otomotiv sektöründe ilişkiler ileri aşamada. Gelecek 3-4 yıllık perspektifte Almanlar pazarı çeşitlendirmek istiyor. O zaman tabii ki Avrupa kapsamında en yakın ülkeler bakımından Türkiye en önemli yer olarak öne çıkıyor. Almanlar geçen yıl Türkiye'ye 700 milyon avroluk bir yatırım yaptı. Böylece son 13 yıldaki ikinci en büyük yatırım miktarına ulaşmış oldular."

"Togg'a Almanların ilgi göstereceğini düşünüyorum"

Elektrikli otomobillerin bütün dünyada önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Pahl, Togg'un Almanya'da bayilik açma planına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u kendim gördüm ve beğendim. Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk vatandaşını dikkate aldığımız zaman önemli bir satış imkanının olabileceğini öngörüyoruz. Togg'u tanındıkça Alman vatandaşların da ilgi göstereceğini düşünüyorum."