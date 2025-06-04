Allianz Türkiye, Emeklileri ile Buluştu

Sigorta sektöründe faaliyet gösteren Allianz Türkiye, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) emekli olan müşterileriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Tower'da düzenlenen "Allianz, Emeklileri ile Buluşuyor" etkinliğine, şirketin yöneticileri ve emeklilerinin yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da katıldı.

Allianz Türkiye Finansal Danışmanlık Direktörü Mustafa Humanızlı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, global piyasalardaki gelişmeleri ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirdi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, başarılarının arkasındaki en önemli gücün, sisteme güvenen ve bu süreci sabırla sürdüren emekliler olduğunu belirtti.

Doğan, "Sizler, Allianz ailesinin değerli üyelerisiniz. Bugün burada sizlerle bir arada olmak, bu süreci birlikte hatırlamak ve kutlamak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. İyi ki varsınız, katılımınızla bizleri onurlandırdınız." ifadelerini kullandı.

Emeklilik Gelir Planı'nın emeklilik sürecinin en önemli adımlarından biri olduğunu aktaran Doğan, uzun vadeli birikimlerin düzenli ve sürdürülebilir gelir akışına dönüşmesinin finansal güvence açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"BES, Otomatik Katılım Sistemi ile 17 milyonun üzerinde katılımcıya ulaştı"

Doğan, BES'in, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile 17 milyonun üzerinde katılımcıya ulaştığını anımsatarak, sistemin yüzde 30 devlet katkısı ve enflasyon üzerinde getiri gibi avantajlarıyla sadece bir tasarruf değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım aracı haline geldiğini anlattı.

Doğan, yılın ilk çeyreği itibarıyla Gönüllü BES'te 9,7 milyon katılımcıya ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Allianz Türkiye olarak bireysel emeklilik alanında 1,3 milyon katılımcıya yenilikçi çözümler sunuyoruz. Sistemdeki net katılımcı artışının yaklaşık her altı sözleşmesinden biri Allianz aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu da bize duyulan güvenin ve müşterilerimizle kurduğumuz güçlü bağın en önemli göstergesi. Bu uzun soluklu yolculukta bizlere eşlik eden, sisteme güvenerek birikimlerini değerlendiren ve bugün emeklilik dönemine huzurla ulaşan siz değerli katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz."