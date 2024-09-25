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Aliağa Limanları, 2024'te Yüzde 35 Konteyner Artışıyla Öne Çıkıyor

Aliağa Limanları, 2024'te Yüzde 35 Konteyner Artışıyla Öne Çıkıyor
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Aliağa Limanları, 2024'ün ilk 8 ayında konteyner trafikinde yüzde 35 artışla dikkat çekerken, net tonajda liderliğini sürdürüyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası toplantısında bu veriler paylaşıldı.

Aliağa Limanları, 2024'ün ilk 8 ayında yüzde 35 konteyner artışıyla dikkat çekerken, net tonda ise Türkiye'nin lider limanı olmayı sürdürüyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal'ın başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Oda faaliyetleri ile Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı. Eylül ayı faaliyet raporunun da paylaşıldığı toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek'in değerlendirmeleriyle devam etti.

Konteyner Trafiğinde yüzde 35 artış

Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve gemi trafiğine ilişkin verileri meclis toplantısında paylaşan Adem Şimşek, "2024 yılı ilk 8 ayında Aliağa Limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında toplam TEU adedi 1 milyon 409 bin 336 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artış göstermiş olup, ilk kez Ambarlı ve Kocaeli'nin ardından Tekirdağ'ı geçerek 3. sırada yer aldık" dedi. Şimşek, aynı dönemde Aliağa Limanlarına uğrak yapan gemi sayısının 4 bin 98 olduğunu, 2023 yılının aynı döneminde bu sayının 4 bin 270 olarak kayda geçtiğini ve yüzde 4 azalma yaşandığını belirtti. Kocaeli'nin ardından 2. sıradaki konumlarını koruduklarını vurguladı.

Aliağa Net Ton da Liderliğini Sürdürüyor

Adem Şimşek, "2024 yılının ilk 8 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 80 milyon 768 bin 923 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde elleçlenen net ton ise 57 milyon 787 bin 300 ton olup, geçen yıla göre yüzde 8 artış göstermiştir. Bu verilerle Aliağa, net tonda lider konumunu sürdürmektedir" açıklamalarında bulundu.

Elleçlemede Aliağa, birinci liman konumunda

Yükleme ve boşaltma işlemleri hakkında bilgi veren Şimşek, "2024 yılının ilk 8 ayında Aliağa Limanlarında yükleme net ton 23 milyon 264 bin 826 ton olarak gerçekleşmiş olup Aliağa birinci liman konumundadır. Geçen seneye kıyasla yüzde 12,6 artış kaydedilmiştir. Boşaltma net ton ise 34 milyon 522 bin 474 ton olup, geçen seneye göre yüzde 5 artışla Aliağa en çok boşaltma işlemi yapan ikinci liman konumundadır" açıklamalarında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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