'Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile bölgedeki işsizlik en aza indi'

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, Marvista Otel'in Genel Müdürü Volkan Kalkan ve gayrimenkul danışmanı Güney Gürgen, yapımı 5 yıldır devam Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS), Gülnar-Silifke-Taşucu bölgesine yönelik katkılarını değerlendirdi. Uzmanlar, 2018'den bu yana yaşanan değişimi, gelecekte bölgenin daha da büyüyüp gelişeceğinin en büyük işareti olarak gördüklerini söyledi. Yaratılan ekonomi ile bölgede işsizliğin en aza indiğini aktaran yetkililer sosyo-ekonomi bir büyümeye öncülük edildiğini aktardı. Türkiye'nin hem enerjide dışa bağımlılığını azaltma hem de karbon emisyonlarını sıfırlama konusundaki hedeflerine katkı sunması bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından Silifke'ye çalışmaya gelen insanlar olmasına karşın yine de ihtiyacımız bitmiyor. Akkuyu NGS ve bu projeyle birlikte gelişen sektörler büyük bir iş gücü ihtiyacı doğurdu" diye konuştu. Kaynar Akkuyu NGS'nin Silifke'nin yanı sıra tüm Türkiye'ye büyük bir yarar sağlayacağına inandığını söyleyerek, "Ülkemizin nükleer enerji kullanan ülkeler kategorisine girecek olması büyük bir adımdır. Geleceğin enerjisi olarak nitelendirilen nükleer enerjinin ilk adımı olan Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin enerji bağımsızlığını kazanması yolunda bir mihenk taşı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin enerji bağımsızlığına yapacağı katkıya dikkat çekti. Doygun, "Ben ülkemin ilerlemesini istiyorum ve bu anlamda yapılan hamleleri destekliyorum. Benim ülkemde nükleer olsun ve artık enerjide dışa bağımlı olmayalım. Türkiye kazansın, ülkemiz kazansın. Silifke'de güneş panelleri, rüzgar gülleri var nükleer enerji de olmalı. Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacağını biliyoruz. Bu rakam yüzde 1 bile olsaydı yine de Akkuyu'nun yapımını desteklemek gerekirdi diye düşünüyorum çünkü her katkı bizim için çok önemli" dedi.<

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi