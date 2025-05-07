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Akaryakıt fiyatlarında yeni indirim müjdesi

Akaryakıt fiyatlarında yeni indirim müjdesi
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Akaryakıt fiyatlarında iki müjde peş peşe geldi. Salı günü Otogaz (LPG) litre fiyatında 1 lira 20 kuruşluk indirimin ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,29 TL indirim geldi.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Türkiye'deki otogaz, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Küresel gelişmeler ışığında otogaz fiyatlarına 1,20 TL indirim yapıldı. İndirim salı günü itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.

İKİNCİ İNDİRİM MÜJDESİ MOTORİNDE

Otogaz fiyatlarındaki bu indirimin hemen ardından bir indirim müjdesi de motorin için geldi. Bugünden itibaren motorin fiyatlarında 1,29 TL indirim yapıldı.

Son indirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.27 TL/LT

Motorin 44.20 TL/LT

Otogaz 26.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.12 TL/LT

Motorin 44.08 TL/LT

Otogaz 25.59 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.90 TL/LT

Motorin 45.02 TL/LT

Otogaz 26.09 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.24 TL/LT

Motorin 45.35 TL/LT

Otogaz 26.04 TL/LT

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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