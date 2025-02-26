Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek
Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?

Her şey bu yazıyla başladı! Kiracılara otopark yasağı

Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt fiyatlarında oynaklık devam ediyor. Motorin fiyatları bu gece itibarıyla yeniden değişecek. 1,43 liralık indirim pompaya yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yine değişiyor ancak bu kez tabelaya zam değil indirim yansıyacak.

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan değişimler pompaya yansıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan hafif gerilim sonrası motorine indirim hazırlığı başladı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; motorinde indirim bekleniyor.

MOTORİNDE POMPA FİYATI DEĞİŞİYOR

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,43 TL indirim bekleniyor. Motorinin litresinde geçtiğimiz cumartesi 1,45 TL fiyat artışı yapılmıştı. Fiyat değişikliği motorinde yaşanacak. Benzinde değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL,

motorin 47,89-48 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL,

motorin 48,71 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL,

motorin 49,08 TL'den satılıyor.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

6 şehrin milletvekili sayısı değişti
img

Altın fiyatlarında bir garip hareketlilik yaşanıyor
img

Dünyanın en büyük uçağını uçurdu
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Akaryakıta zam yapan fırsatçılar, tüm akaryakıt boru hatlarının boruları sizlere hediyemiz olsun.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtelepati:

yeni indirim derken???? hep indirim oluyor da bizim mi haberimiz olmuyor????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

kendisine kufredilmedigi halde küfredenler kalp kiranlar hakaret edenler zalimlerin ta kendileridir Allah laneti oyle olanların boynuna olsun bu ulke boyle gitmez yakinda belalar gelecek halk aşırı küfürbaz kaba olmuş bu yuzden sigara ve alkol kullanımı artmış psikolojik travmalar geçiriyor hakarete uğrayan insanlar Rabbim hüküm ver hukmedenlerin en hayırlısı sensin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti

Şampiyonu şimdiden ilan etti
Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt

Tamer Karadağlı'dan Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.