Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yine değişiyor ancak bu kez tabelaya zam değil indirim yansıyacak.

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan değişimler pompaya yansıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan hafif gerilim sonrası motorine indirim hazırlığı başladı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; motorinde indirim bekleniyor.

MOTORİNDE POMPA FİYATI DEĞİŞİYOR

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,43 TL indirim bekleniyor. Motorinin litresinde geçtiğimiz cumartesi 1,45 TL fiyat artışı yapılmıştı. Fiyat değişikliği motorinde yaşanacak. Benzinde değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL,

motorin 47,89-48 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL,

motorin 48,71 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL,

motorin 49,08 TL'den satılıyor.