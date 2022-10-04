Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık anaokulu destekleri hakkında konuştu!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacak ve çok sayıda aileyi ilgilendiren ödemeler hakkında konuştu. Bakan Yanık, anaokulu destek ödemesinin bu ayın ikinci haftasında hesaplara yatacağını ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, desteği almak için herhangi bir işleme gerek olmadığını söyleyerek "Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" sözlerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık milyonlarca dar gelirli aileyi ilgilendiren anaokulu desteklerinden bahsederek, ödemelerden yararlanmanın şartını açıkladı.

"SADECE ÇOCUĞU OKULA KAYDETTİRMELERİ YETERLİ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilk kez uygulayacağı anaokulu/ana sınıfı desteği ile dar gelirli hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitim hayatı desteklenecek. Konuya dair ayrıntıları paylaşan Yanık, "Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından ödemeler hakkında açıklama yaptı.

1 MİLYONA YAKIN ÇOCUK YARARLANACAK

İhtiyaç sahibi ailelere yapılan devlet desteklerine bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık 3 ay önce Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları bir araya gelerek sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol için anlaşmaya varmıştı. Yapılan bu anlaşma sonrası sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitimlerine destek verilmesine ve bu çocukların okul öncesi eğitimlerden ücretsiz yararlanmasına karar verildi. Destek ödemelerinden 1 milyona yakın çocuğun yararlanması bekleniyor. Proje, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.