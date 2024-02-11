Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de

Yeni evlenecekleri yakından ilgilendiren Aile ve Gençlik Fonu'yla ilgili yönetmelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fon için başvurusu kabul edilen çiftlere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen çiftler Bakanlığa, evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma taahhüdü verecek.

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarıyla ilgili yaptığı açıklamada programdan evliliğe ilk adımı atacak olanların yararlanacağını duyurmuştu. Göktaş, evlenecek çiftlerin, programa başvurması için Bakanlığın evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmalarının ardından evlenmeleri ve yine evlilik sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı kabul etmeleri gerektiğini bildirmişti.

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek. 15 Şubat'ta başlayacak başvuruları kabul edilen aile kurmak ve projelerini hayata geçirmek isteyen gençler fondan yararlanabilecek.